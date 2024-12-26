مدبولي: الدولة اختارت الطريق الأصعب للتنمية الزراعية

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الزراعى أكبر القطاعات تحقيقا للنمو من حيث التصدير.

جاء ذلك خلال الحوار المفتوح للدكتور مصطفى مدبولى مع المستثمرين وتنقله قناة “اكسترا نيوز”، مؤكدا أن القطاع الخاص لن يتمكن من بناء البنية التحتية الخاصة بالاستصلاح الزراعى.

الطريق الاصعب

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه لا يمكن منح المستثمرين اراض بدون بنية تحتية، معقبا:" الدولة اختارات الطريق الأصعب لبناء البنية التحتيةوتكلفة اصلاح الفدان 200 ألف جنيه".

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: الدولة خلال الثلاث سنوات تستهدف استكمال استصلاح بناء 2 مليون فدان

وأكد مدبولى أن الدولة تعمل من أجل دعم الفلاح والحفاظ على السلع الاستراتيجية.