فيلر في الشفايف.. 15 صورة لـ إيمان أيوب قبل وبعد عمليات التجميل

ظهرت الفنانة إيمان أيوب بملامح اعتبرها الجمهور غريبة بعد سنوات من الاختفاء، وتصدرت محركات البحث بعد اختلاف ملامحها خلال أحد البرامج التليفزيونية، مما أدى لهجوم وانتقاد كبير من الجمهور بسبب عمليات التجميل التي أجرتها.

وظهرت الفنانة ايمان أيوب فى فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على تيك توك : مساء الخير على جمهوري واتمني الجمهور والمشاهدين يكونوا حاضرين، أنا كنت بصور في برنامج، وفوجئت أني انا تريند علشان عاملة فلير وتجميل في الوجه.

إيمان أيوب تنفي عمليات التجميل

وتابعت الفنانة ايمان أيوب : أنا همسح الميك اب وعلشان اقطع الشك باليقين أنا معملتش عمليات تجميل في وجهي أنا عملت فلير بس لكن مش عاملة اى عمليات تجميل .

وقالت إيمان أيوب في الفيديو عبر تيك توك أنا مسحت الميك أب ومش عاملة أي عمليات تجميل، ووشي أهو علشان الناس اللى شتمتني بالأب والأم، ارحموني من التنمر على أنا ماذيتش حد وبلاش تجرحوني.

وتابعت الفنانة ايمان أيوب : شكرا لكل الناس اللى دعت علي وشتمتني وتنمرت علي ووشى أهو بدون ميك أب او فلتر وأنا عملت الفيلر علشان بحبه .

وانتقدت الفنانة إيمان أيوب خلال الفيديو الجمهور الذى انتقدها بسبب اطلالتها خلال البرنامج قائلة: الكلمة سلاح وسيف بيقتل ارحموني أنا ما أذتش حد .

فيما تفاعل الجمهور مع الفنانة ايمان أيوب بعد ظهورها في الفيديو وكتب المتابعين لها : ايمان الجميلة حلو قوي الفيلر.

وكتبت أخرى لها : مش تجميل بس الفيلير كتير شويه و كل الناس متعوده علي شكلك الطبيعي رقيق ومسمسة بس ف كل الأحوال انتي قمر.

ايمان أيوب قبل وبعد عمليات التجميل

بعد ظهور الفنانة ايمان أيوب الملفت بسبب الفيلر تسأل الجمهور عن صورها قبل وبعد عمليات التجميل حيث أكدت ايمان أيوب خلال الفيديو أنها لم تجري أي عمليات تجميل في وجهها ولكن قامت بعمل فيلر في الشفايف فقط وأنها بعد تسجيل الحلقة شهدت هجوم كبير عليها من قبل الجمهور وتوجيه السباب والشتائم والدعاء عليها .

من هي الفنانة ايمان أيوب

ايمان أيوب هي فنانة مصرية شاركت في العديد من الاعمال الفنية على مدار السنوات الماضية اختفت عن الساحة الفنية منذ فترة تخرجت الفنانة ايمان أيوب من المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني في مسلسل حياة الجوهري

ولدت الفنانة ايمان أيوب في 18 يناير 1978

تخرجت من معهد الفنون المسرحية

شاركت في العديد من الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية

تزوجت إيمان أيوب من المخرج تامر سامي

أنجبت ابنتها عائشة

انفصلت ايمان أيوب عن زوجها تامر سامي

تزوجت الفنانة ايمان أيوب للمرة الثانية من زكريا عامر المصور السينمائي

انفصلت الفنانة ايمان أيوب بعد عام من الزواج

تزوجت للمرة الثالثة من المهندس ياسر الحسيني

تزوجت عائشة ابنتها من سيف عابد لاعب الكرة الطائرة بنادي الزمالك

ازواج ايمان أيوب

تزوجت الفنانة ايمان أيوب 3 مرات كان اول ازواجها المخرج تامر سامي الذى استمرت معه 18 عاما وانجبت خلالها ابنتها عائشة وبعد تلك السنوات انفصلت ايمان أيوب عن زوجها تامر سامي وتزوجت للمرة الثانية من زكريا عامر المصور السينمائي انفصلت عنه بعد عام من الزواج وتزوجت للمرة الثالثة من المهندس ياسر الحسيني

اعمال الفنانة ايمان أيوب

شاركت الفنانة ايمان أيوب فى العديد من الاعمال الفنية عبر مشوارها الفني خلال السنوات الماضية كان من بينها :