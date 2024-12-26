جوائز صُنّاع المحتوى: شراكة ثلاثية لتمكين صناعة المحتوى الرقمي

أعلنت ثلاث جهات عن إطلاق النسخة الأولى من جوائز صُنّاع المحتوى، المقرر إقامتها في أبريل 2025، بهدف دعم وتمكين صُنّاع المحتوى الرقمي وتعزيز استدامة الصناعة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه المبادرة لتجمع بين خبرات متنوعة في مجالات صناعة المحتوى، تنظيم الفعاليات، وحلول الإعلام الرقمي، مما يضمن الوصول إلى منصات وجماهير أوسع باستخدام تقنيات مبتكرة.

ستتضمن الفعالية يومين من الورش التفاعلية والحلقات النقاشية بمشاركة خبراء محليين ودوليين لإلهام المشاركين وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز قدراتهم في إنتاج محتوى رقمي متميز. كما سيتم توفير استديوهات مجهزة بأحدث التقنيات لتمكين المبدعين من تطوير أعمالهم.

تختتم الفعالية بحفل توزيع جوائز لتكريم المبدعين والمبتكرين الذين يساهمون في تشكيل مستقبل صناعة المحتوى الرقمي.

سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للحدث عبر الصفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.