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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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إعلام فلسطيني: انتشال جثماني شهيدين إثر قصف للاحتلال على منطقة مصبح شمالي رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام فلسطيني" بانتشال جثماني شهيدين إثر قصف للاحتلال على منطقة مصبح شمالي مدينة رفح الفلسطينية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 قياديين في حماس جراء غارات متفرقة على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، منذ قليل، إنهاء عملية استمرت ليومين بمخيم طولكرم في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، ذكر مصطفى طقاطقة محافظ طولكرم أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتخذ عنوان الدموية في التعامل مع الحالة الوطنية الفلسطينية، إذ يريد إرساء قواعد جديدة تزامنا مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم الإبادة الجماعية وتحديدا في شمال القطاع وعملية القصف التي يمارسها بحق المواطنين.

وقال طقاطقة، في تصريحات إعلامية له، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يحاول خداع محافظة طولكرم بالضفة الغربية عبر تكرار نفس سيناريو قطاع غزة، من خلال العدوان الذي شنّه على مدار الـ24 ساعة الماضية والذي استهدف مخيمي بطولكرم.

رفح غزة الاحتلال مدينة رفح إعلام فلسطيني

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