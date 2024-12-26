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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الكويت تعزي أذربيجان في ضحايا الطائرة المنكوبة

الكويت - علم
الكويت - علم
محمود نوفل
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عبًرت وزارة الخارجية الكويتية عن تعاطف البلاد وتضامنها مع جمهورية أذربيجان حكومةً وشعباً، إثر حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية غربي جمهورية كازاخستان، والذي تسبب في وقوع عشرات الضحايا والجرحى.

وفي بيان لها ، تقدمت الخارجية الكويتية بخالص تعازيها لجمهورية أذربيجان الصديقة، حكومة وشعباً، وإلى أسر الضحايا بهذا المصاب الجلل، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ولاحقا ، قررت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق رحلاتها إلى مدينتين في جنوب روسيا بعد تحويل مسار طائرة ركاب متجهة إلى هذا الاتجاه عبر بحر قزوين وتحطمها بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وذكرت شركة الطيران المملوكة للدولة في بيان، الأربعاء، إن الطائرة من طراز "إمبراير إس إيه 190" كانت تقل 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم في رحلة من باكو عاصمة أذربيجان إلى مدينة غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية عندما غيرت مسارها للقيام بهبوط اضطراري في كازاخستان.

وقد أسفر حادث التحطم عن مقتل 38 شخصا وإنقاذ 29 آخرين.

وأشارت الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الطائرة سقطت على بعد حوالي 3 كيلومترات (9ر1 ميل) من مدينة أكتاو. وذكرت السلطات في أذربيجان وكازاخستان إن تحقيقا يجري ومن المبكر للغاية تحديد سبب الحادث.

كما تم تحويل الرحلة في البداية إلى محج قلعة على ساحل بحر قزوين الروسي بسبب الضباب، ثم إلى أكتاو، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية.

وتقع مدينة أكتاو الكازاخية على بعد حوالي 310 كيلومترات شرق محج قلعة عبر المياه.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شركة الطيران قولها إنها ستعلق رحلاتها إلى كل من غروزني ومحج قلعة حتى اكتمال التحقيق، دون تقديم مزيد من التوضيح.

الكويت اذربيجان تحطم طائرة

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