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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

قيادة قوات الدفاع الشعبي تنظم زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
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نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى زيارة إلى مدرسة الشهيد أحمد أبوبكر العسكرية التابعة لإدارة السلام التعليمية بالقاهرة .

بدأت الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية فى سبيل الوطن ، أعقب ذلك حضور إجراءات الطابور الصباحى ، وقدم الطلاب العديد من الأنشطة التدريبية والعروض الرياضية والفنية المختلفة التى أظهرت المستوى الراقى للطلاب ، كما تم تكريم عدد من المتميزين .

وزير التربية والتعليم

وأشاد محمـد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة بما يسهم فى إعداد أجيال من الطلبة على درجة كبيرة من الوعى والتأهيل الفنى بما يمكنهم من إستكمال مسيرة بناء الوطن فى المستقبل .

محافظ القاهرة

فيما أكد الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة حرص مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى لدعم العملية التعليمية وتعزيز قيم الإنتماء للوطن بما يسهم فى تكوين شخصية متكاملة للطلبة .  

قوات الدفاع الشعبي والعسكري

كما ألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال تطبيق منظومة التأسيس العسكرى التى تسعى للإرتقاء بأبنائنا الطلاب وغرس قيم الإنضباط لديهم .

وفى نهاية الجولة تم المرور على عدد من الفصول التعليمية وتفقد معرضاً للمُبتكرات والبحوث الفنية التى نفذتها الطلبة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفنى ، وفى إطار تبنى القوات المسلحة تطبيق التأسيس العسكرى لمدارس التعليم الفني لتعزيز الإنضباط وإرتفاع معدلات حضور الطلاب وتنمية روح الولاء والإنتماء لديهم.

وزارة التربية والتعليم القوات المسلحة التعليم الفني قوات الدفاع الشعبي والعسكري الشهيد أحمد أبوبكر

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