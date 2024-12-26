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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنيا: متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى ملوي وبني مزار وسمالوط

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
ايمن رياض
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أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تطوير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة في القرى المستهدفة، خاصة في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الحياة لأهالي القرى، بما يعكس توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

في مركز ملوي، قامت الوحدة المحلية بمتابعة عدد من المشروعات الجارية بقرية دير البرشا، ومنها إنشاء المجمع الطبي بالقرية، بالإضافة إلى متابعة أعمال إنشاء مجمع طبي ومشروعات الصرف الصحي بقرية الروضة، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة ومعايير السلامة المهنية، وإيجاد حلول فورية لأي معوقات.

وفي بني مزار، رفعت الوحدة المحلية إحداثيات الأراضي المرشحة لمشروعات المبادرة بقرية شلقام، ومنها إنشاء وحدة صحية شاملة ومتطورة ووحدة تضامن اجتماعي، كما شددت الوحدة المحلية على ضرورة حماية هذه الأراضي من أي تعديات تمهيداً لبدء تنفيذ المشروعات.

كما عاينت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، المواقع المقترحة لإقامة محطات الصرف الصحي في قرى( دير جبل الطير بسمالوط، الشيخ عبد اللاه، والعوايسة)، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة، للتأكد من مطابقة المواقع للاشتراطات الفنية اللازمة.

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