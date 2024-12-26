إعلان النتيجة رسميا.. قبول 2950 طالبا بكلية الشرطة 2025

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة قبول دفعة جديدة في كلية الشرطة لعام الدراسى 2025 .

وأعلن اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2025 خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل بمقر أكاديمية الشرطة.

وقال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إنه جري اختبار المتقدمين لقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، كذا الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية الأزهرية وتطبيق قانون ولوائح كلية الشرطة وجرى اختيار افضل العناصر بينهم.

نتيجة كلية الشرطة 2025

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة، إلى أنه وصلت أعداد المتقدمين لهذا العام 49861 طالبا وطالبة منهم 25243 طالبا وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها.



وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة أن إجمالى من تقدم للالتحاق بكلية الشرطة 49861 اجتاز منهم الاختبارات ووصل إلي اختبار الهيئة 18243 طالبا مؤكدا أن المستهدف منهم للالتحاق بكلية الشرطة 2950 طالبا.