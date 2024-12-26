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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

مطار القاهرة يشهد انتعاشة كبيرة في حركة المسافرين

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
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أعلنت وزارة الطيران المدني، أنه تزامنا مع قرب نهاية عام 2024،  شهد مطار القاهرة الدولي ارتفاعا ملحوظًا في أعداد الركاب والرحلات الجوية، اليوم الخميس، حيث استقبل إجمالي قرابة 93 ألف راكبا.

كثافة كبيرة في حركة الرحلات الجوية

وقالت وزارة الطيران، إن مطار القاهرة الدولي، شهد اليوم كثافة كبيرة في حركة الرحلات الجوية، حيث استقبل إجمالي معدل سفر ووصول (92 ألف و800) راكبًا على متن (640)رحلة جوية.

بحسب انفوجراف نشرته وزارة الطيران المدني، فإن مطار القاهرة استقبل اليوم، عدد 313 قادمة من الخارج على متنها إجمالي عدد ركاب 46500 راكب، بينما غادر من المطار 327 رحلة جوية على متنها 46300 مسافرين.

وشهد مطار القاهرة الدولي، مؤخرا، تجربة طوارئ لحدوث عطل كهربائي بناقل الركاب ( القطار الآلى )، حيث تضمن سيناريو التجربة تلقي بلاغ بوجود عطل كهربائي بكمبروسر الهواء الخاص بالناقل الآلى وانبعاث ادخنة إلى عربة الترانزيت وتعطل القطار على بعد 50 مترا من محطة الجراج متعدد الطوابق في اتجاه محطة المول التجاري وإصابة أحد الركاب نتيجة استنشاق الدخان، ومن خلال التعاون بين جميع الجهات المختصة تم التعامل مع الحادث وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي وحضور مندوب من الشركة المشغلة للناقل الآلي لفتح الأبواب وبدء إخلاء الركاب على المسار في اتجاه محطة الجراج، سواء ركاب عربة الترانزيت أو ركاب العربات الأخرى، ثم دخول فريق الإنقاذ والإطفاء وإنقاذ الراكب المصاب ونقله الى المستشفى بعربة إسعاف، ونقل ركاب الترانزيت بمرافقة أمن المطار إلى مبنى الركاب رقم (1) وكذلك نقل باقى الركاب عن طريق أتوبيسات خدمة النقل الداخلي.

وزارة الطيران المدني مطار القاهرة الرحلات الجوية الرحلات أعداد الركاب

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