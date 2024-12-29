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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

"الله يرحمك يا بابا".. محمد عدوية ينعى والده بكلمات مؤثرة

أحمد عدوية وابنه
أحمد عدوية وابنه
قسم الفن
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توفي منذ قليل نجم الأغنية الشعبية، النجم أحمد عدوية عن عمر ناهز  79 عاما بعد نجاحات كبيرة.

وفاة أحمد عدوية

ونعى محمد عدوية والده بكلمات مؤثرة حيث كتب "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب...حنون القلب ،جابر الخواطر ".

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية احمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان .

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

دوية.. ناجح غنائيًا وسينمائيًا

نجاح الفنان أحمد عدوية لم يقتصر على الغناء الشعبي فقط، حيث إن نجاحه هذا جعل صناع السينما يستغلونه في الأفلام، فقد شارك في العديد من الأفلام يصل عددها إلى سبعة وعشرين فيلما سواء بالتمثيل أو الغناء.

رحيل زوجة أحمد عدوية

ورحلت عن عالمنا، فى شهر مايو الماضي ، ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب القدير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وغاب الفنان أحمد عدوية عن حضور العزاء بسبب ظروف صحية ، ودخل الفنان محمد عدوية، في حالة انهيار شديدة، في أثناء دفن جثمان والدته في مثواها الأخير، بعد أن شيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة المغرب

انهيار محمد عدوية خلال عزاء والدته

وحرص المشيعون في الجنازة، على تهدئة الفنان محمد عدوية، الذي فقد والدته ودخل فى حالة صدمة وانهار، لحظة تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.

محمد عدوية أحمد عدوية وفاة أحمد عدوية

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