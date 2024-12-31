دفن جثمان صيدلانية بعد قفزها من السابع في المعادي

صرحت النيابة في القاهرة بدفن جثمان صيدلانية بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، بعد وفاتها جراء سقوطها من الطابق السابع في المعادي.

تخلصت صيدلانية في العقد الخامس من عمرها من حياتها، بعدما قفزت من الطابق السابع بأحد العقارات في منطقة المعادي جنوب القاهرة بسبب مرورها بأزمة نفسية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المعادي تضمن ورود بلاغا بسقوط فتاة من الطابق السابع بأحد عقارات المعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، العثور على جثمان سيدة بالغة من العمر 41 عاما ترتدي كامل ملابسها متوفاة نتيجة إصابتها بكسور وسحجات متفرقة وتم نقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وتبين من التحريات وسؤال أسرتها أنها كانت تعاني من أزمة نفسية حادة قبل فترة، وسبق لها أن حاولت التخلص من حياتها وفشلت، وفوجئوا بقفزها من الطابق السابع، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.