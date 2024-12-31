بند في عقد زياد كمال يمنع رحيله عن الزمالك إلا بموافقة إنبي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول بنادي إنبي كشف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور إن إنبي يرفض عودة زياد كمال في يناير إلا بعد إنتهاء إعارته إلي نادي الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" المصدر أكد أن زياد كمال لم يحصل علي فرصته في نادي الزمالك وتعرض للظلم موضحاً أن الزمالك لن يستطيع إعادة اللاعب إلا بموافقة النادي البترولي كما تنص بنود التعاقد بين الطرفين.".

واختتم الغندور:" المصدر أوضح أن مسئولي نادي الزمالك حتي الآن لم يطلبوا قطع إعارة زياد كمال ولكن في حال حدوث ذلك فإن النادي البترولي سيرفض طلبهم".