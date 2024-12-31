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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ المنيا: دخول 6 مدارس جديدة الخدمة في عام 2024 بتكلفة 37 مليون جنيه

مدارس جديدة
مدارس جديدة
ايمن رياض
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 أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة شهدت إنجازات غير مسبوقة في قطاع التعليم ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات التعليمية، تحقيقًا لرؤية مصر “2030” وفي ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وأوضح أن الجهود الحالية تعكس نقلة نوعية كبيرة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة في جميع مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ، بناءً على التقرير الذي تلقاه من هيئة الأبنية التعليمية، أن عام 2024 شهد دخول الخدمة لـ 6 مدارس جديدة بعد إنشائها أو إحلالها أو توسيعها في مراكز وقُرى (المنيا، بني مزار، سمالوط، العدوة) بإجمالي تكلفة بلغت 37.03 مليون جنيه. 

وتم تسليم 4 مدارس بالفعل، وهي:
• مدرسة الصفانية ب الجديدة
• مدرسة المعصرة سمالوط بنات الابتدائية
• مدرسة منشية بكرى ب المشتركة
• مدرسة عزبة المختار تعليم أساسي

وذلك بإجمالي 50 فصلًا دراسيًا لدعم العملية التعليمية وتخفيف كثافة الفصول.

وأشار التقرير إلى أنه جارٍ إنشاء 7 مدارس جديدة في 5 مراكز (العدوة، المنيا، مغاغة، أبوقرقاص، مطاي) بالإضافة إلى تنفيذ أعمال توسعة وإحلال كلي وجزئي لـ 17 مدرسة موزعة على 8 مراكز، وهي (العدوة، المنيا، مغاغة، أبو قرقاص، مطاي، ملوي، بني مزار، سمالوط). 

كما تم طرح مشاريع إحلال وتوسعة لـ 10 مدارس بإجمالي 181 فصلًا دراسيًا بمراكز (ملوي، أبو قرقاص، مغاغة، بني مزار، العدوة).

محافظ المنيا الأبنية التعليمية جودة التعليم مدارس جديدة تقليل الكثافات فصول دراسية

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