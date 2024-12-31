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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

مريم الخشت تودع سنة 2024 بصورة رومانسية رفقة زوجها

مريم الخشت وزوجها
مريم الخشت وزوجها
تقى الجيزاوي
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شاركت الفنانة مريم الخشت، جمهورها صورة جديدة رفقة زوجها لتودع بها عام ٢٠٢٤.

ونشرت مريم الخشت، الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، معلقة "هذا عام 2024 بالنسبة لي .. كل شيء آخر سيكون في الماضي. السفر، الأحداث، التكريم، الخسائر، المكاسب، النجاحات، الإخفاقات، المرض، الألم , لا يهم .. بداية سعيدة للأبد".

وتزوجت الفنانة مريم الخشت شهر أكتوبر الماضي وحضر الزفاف عدد من اصدقائها المقربين وأبرز نجوم الوسط الفني.

وكانت آخر أعمال مريم الخشت هو مسلسل “نقطة سوده”، وتدور أحداث مسلسل نقطة سوده في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي. 

ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف. 

وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

ومسلسل “نقطة سوده” يتكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل ناهد السباعي، أحمد مجدي، نضال الشافعي، ووفاء عامر، وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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