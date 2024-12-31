ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم في ظل توقعات بتوقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا مع انتهاء أجل عقود العبور بنهاية العام الجاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار عقود تسليم شهر فبراير المقبل زادت بنسبة 8ر2 بالمائة، مع انتظار انتهاء عقد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا الذي استمر خمس سنوات، في ظل عدم وجود أي ترتيبات لتحل محله.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أي اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أسواق أوروبا لحرمان روسيا من عائدات هذه الصادرات، كما وأدت الشكوك بشأن استمرار تدفق هذه الإمدادات التي تمثل حوالي 5 بالمائة من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إلى ارتفاع أسعار العقود القياسية بنسبة 51 بالمائة خلال العام الجاري.

ويأتي الوقف المتوقع للإمدادات التي تستفيد منها سلوفاكيا وعدد من دول وسط أوروبا في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة لموجة طقس شديد البرودة خلال يناير المقبل، كما تتراجع مخزونات الغاز الطبيعي في المنطقة بأسرع من المعتاد وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى مستويات التخزين المستهدفة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الغاز لأغراض التدفئة خلال فصل الشتاء.

ويشار إلى أن عقد العبور الحالي بصدد الانتهاء، وكانت كييف قد أعلنت منذ فترة طويلة أنها لن تمدّده.