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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أبراج في دائرة الحظ.. وأخرى في عامها الأسوأ.. خبيرة أبراج تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، أن عام 2025 سيتمتع مواليد برج الحمل بحظوظ جيدة، وقادرون على تجاوز أي ضغوط قد يواجهونها خلال العام الجديد اعتبارًا من 4 فبراير، كما سيكون لديهم فرص في الحب والمال والعمل، وسيتمكنون من تحسين علاقاتهم مع شركاء حياتهم وزملائهم في العمل، كما سيكونون أكثر إبداعًا في مجالاتهم المهنية، مما يساعدهم على تحقيق نجاحات كبيرة، بشكل عام كما من المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا جميلًا بالنسبة لهم، ولكن عليهم أن يحذروا من الضغوط العائلية وأن يتجنبوا الحسد، خاصة في النصف الأول من العام، كما أن برج الثور، فسيكون عام 2025 عامًا مليئًا بالتغيرات، على الرغم من أن مواليد هذا البرج لا يفضلون التغيير، ونصحتهم بكسر روتين حياتهم، حيث سيجلب لهم ذلك حظًا أفضل، خصوصًا بعد يونيو 2025، اما بالنسبة لبرج الجوزاء، سيشهد عام 2025 عامًا مليئًا بالأفكار المبدعة، وسيكون لديهم فرص كبيرة لتحقيق مكاسب مالية بداية من 4 فبراير، كما ستكون لديهم فرص لتنمية مشاريعهم خلال النصف الأول من العام، لكن عليهم الحذر في النصف الثاني من 2025، حيث قد يخسرون ما اكتسبوه في البداية.

وأضافت عبير، خلال مقابلتها، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن برج السرطان بعد 24 فبراير، سيكون لديهم حظ كبير، مما يمنحهم إصرارًا ورغبة قوية في تحقيق أهدافهم، كما سيواجهون فرصًا غير متوقعة قد تفتح أمامهم آفاقًا جديدة، أما بالنسبة لبرج الأسد فقد عانى مواليده كثيرًا في السنوات الأخيرة، لكن في 2025 سيستعيدون حظهم، وسيكون هذا العام عامًا للقيادة بالنسبة لهم، حيث سيحققون انفراجة كبيرة في حياتهم المهنية، وسيتمكنون من السفر بعد 30 مارس، أما مواليد برج العذراء فيجب عليهم التحلي بالصبر حتى النصف الثاني من عام 2025، حيث ستكون حظوظهم أفضل مقارنة بالنصف الأول في هذا التوقيت، سيتحررون من الضغوط التي عانوا منها في الفترة الماضية.

وأوضحت عبير، أن برج الميزان يُنصح مواليده بالحذر في حياتهم المهنية لتجنب الوقوع في الأخطاء، وعليهم الامتناع عن المغامرة في الحب أو المال بعد 4 فبراير، وفي الصيف، سيكون لديهم حظ كبير في السفر، أما برج العقرب فسوف يكون من الأبراج الأكثر حظًا في 2025، حيث ستتاح لهم العديد من الفرص منذ بداية العام لتحقيق أهدافهم، أما برج القوس يحتاج إلى الحذر من صحته في هذا العام، لكنه سيحظى بفرص جيدة للارتباط، كما سيكون لديهم حظ في السفر ابتداءً من 18 أبريل.

وأختتمت عبير، إن برج الجدي قد يواجه مواليده بعض المشاكل الزوجية، وعليهم الحذر من تصعيد المواقف، أما برج الدلو فسيكون عام 2025 عامًا للتحولات الجذرية بالنسبة لهم، حيث سيخوضون فترة من التغيير الكبير في حياتهم بالإضافة إلى ذلك سيتمتع مواليد هذا البرج بروح الابتكار التي ستساعدهم في الحصول على فرص أفضل، وأخيرًا سيحظى مواليد برج الحوت بعام 2025 كعام للحب والخبرة، حيث سيعبرون عن عاطفتهم بشكل كبير منذ بداية السنة.

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