خبيرة أبراج: شيكابالا ومحمد رمضان ووسام أبو علي الأكثر حظًا في 2025

قالت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، أنه في عام 2025، من المتوقع أن يواصل النادي الأهلي تحقيق النجاحات والتقدم، مع تحقيق مزيد من البطولات والإنجازات، رغم إنها تتوقع رحيل محمود الخطيب عن النادي في نفس العام، كما سيستمر محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي خلال 2025، بينما سيكون العام الجديد هو عام الحظ لمحمود كهربا، وسيكون العام الأسوأ لإمام عاشور، الذي سيواجه صعوبات كبيرة، بينما وسام أبو علي مهاجم الأهلي من أكثر الشخصيات حظًا في عالم كرة القدم في 2025.

وأضافت عبير، خلال مقابلتها، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن نادي الزمالك، سوف يعاني من عدم الاتزان والتردد في اتخاذ القرارات خلال عام 2025، كما يبدو أن رئيس النادي حسين لبيب سيعاني من حالة عدم الاستقرار في قراراته هذا العام.

وأوضحت عبير، أنه من المتوقع أن يرغب أحمد فتوح في الابتعاد عن الأضواء والتركيز على حياته الخاصة في 2025، بينما سيكون عبدالله السعيد عرضة للمشاعر الغاضبة في هذا العام، وقد يواجه تحديات عاطفية ومهنية في المقابل، بينما سيستمر شيكابالا في التميز ويكون ضمن الأكثر حظًا في 2025، حيث يحقق أداءً مميزًا على المستوى الشخصي والمهني.