يعرض رمضان 2026 | محمد القس يكشف تفاصيل دوره في "حد أقصى"

كشف الفنان محمد القس، تفاصيل جديدة بشأن دوره في مسلسل حد أقصى، مشيرا إلى أنه يعرض في موسم السباق الرمضاني 2026.

وأضاف الفنان محمد القس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن أجسد شخصية مدير بنك يتعامل بشكل أساسي مع الأرقام والحسابات، لكن أجد نفسي في مواجهة اختبارات إنسانية معقدة بسبب أزمة مفاجئة.

وتابع الفنان محمد القس، أن ما يضع شخصية الدور الذي أقدمه أمام صراع داخلي بين العقل والمشاعر، ويقود إلى مواقف غير متوقعة ضمن سياق الأحداث.