بطائرة مسيرة.. إسرائيل تزعم اغتيال قائد كبير بحماس مسئول عن هجوم في 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد كبير في حركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤول عن الهجوم في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنة نير عوز في غارة بطائرة بدون طيار مستهدفة.

استشهد عبد الهادي صباح، الذي قاد الهجوم على مستوطنة كيبوتس نير عوز، في 7 أكتوبر، مساء الثلاثاء في كتيبة خان يونس بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إنه نفذ الضربة الاستخباراتية جنبًا إلى جنب مع جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك).

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية، أول هجوم على دولة الاحتلال في عام 2025 بإطلاق صاروخين على المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل بقليل عن إطلاق صاروخين على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك بعد انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة نتيفوت ومنطقة حدود غزة، ابتداءً من الساعة 12:00 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخًا واحدًا بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وقالت خدمة الاستجابة الطبية الطارئة الإسرائيلية، نجمة داوود الحمراء، إنها لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات في أعقاب الإنذارات.