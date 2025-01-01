القوات الأوكرانية تستهدف مقاطعة كورسك الروسية بالصواريخ

أعلنت السلطات الروسية أن القوات الأوكرانية شنت هجومًا صاروخيًا على منطقة بيلوفو في مقاطعة كورسك في الدقائق الأولى من العام الجديد، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وقال ألكسندر خينشتين، القائم بأعمال حاكم المقاطعة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- اليوم : "في الدقائق الأولى من عام 2025، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على منطقة بيلوفو بمقاطعة كورسك، لم يسفر عن الخسائر التي كانت تأمل بتحقيقها، حيث لم تُسجل أي وفيات أو أضرار كبيرة".

وأضاف أن الهجوم أدى إلى تضرر خزانة توزيع الغاز بالقرب من بلدة جيري، مما تسبب في قطع إمدادات الغاز بشكل مؤقت، لكنه أكد أن إمدادات الغاز للمنازل لم تتأثر، وستبدأ عمليات الإصلاح صباح اليوم.

وفي وقت سابق من مساء 31 ديسمبر أسفر هجوم صاروخي آخر على مدينة ليفجوف في مقاطعة كورسك عن أضرار جسيمة في مبنى سكني، وأدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت في ديسمبر الماضي معلومات حول المناطق التي يمكن أن تصل إليها الصواريخ بعيدة المدى التي توفرها دول الناتو لأوكرانيا، مشيرة إلى أن مناطق دونيتسك ولوجانسك، بالإضافة إلى خيرسون وزابوروجيه وشبه جزيرة القرم، تقع ضمن نطاق هذه الصواريخ، إلى جانب أجزاء من مناطق وسط روسيا مثل بريانسك، وأورلوف، وكورسك، وبيلجورود، وفورونيج، وبعض أجزاء مناطق كالوجا، وسمولينسك، وتامبوف.