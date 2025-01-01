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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

رئيس مدينة الأقصر: احتفالات العام الجديد بدأت مع العيد القومي وتعامد الشمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم
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قال اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إن المحافظة بدأت احتفالات العام الجديد بداية شهر ديسمبر، نظرا للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، والإحتفال بتعامد الشمس على معبد الكرنك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه خلال الإحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تم عمل عروض فنية وموسيقية ورياضية، وتم العمل مع جميع الأجهزة التنفيذية فى المدينة والمحافظة وغرف الشركات والفنادق.

وتابع: “عملنا مع المرور وخصصنا جميع الشوارع بالمدينة، والهوية البصرية وكل اللوح الموجودة تم تجديدها جميعها وتغييرها”.

الأقصر مدينة الأقصر المدن السياح المدن السياحية

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