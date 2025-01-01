قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025
5.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى نوفمبر 2024
دعاء اليوم الأول من رجب وسنن مستحبة فيه
أسعار الدواجن الآن في الأسواق
"أونلاين".. الجامع الأزهر يدشن مبادرة لتحفيظ القرآن لأبناء المصريين بالخارج
القرار رقم (1) لسنة 2025.. حركة تنقلات موسعة بهيئة الرعاية الصحية
علي جمعة: 3 عبادات في شهر رجب علينا الإكثار منها
مع بداية العام الجديد.. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية في هذه المحافظات
ليلة رأس السنة.. استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة
الدفاع المدني بغزة: 1500 خيمة تؤوي نازحين غمرتها مياه الأمطار بمخيمات النزوح
الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية طراز MQ9 بصاروخ محلي الصنع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

استشاري تخطيط عمراني: القاهرة التاريخية لا يوجد لها مثيل بالعالم

القاهرة التاريخية
القاهرة التاريخية
البهى عمرو
×

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنّ هناك جدوى عظيمة وراء تطوير القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى أنها منطقة ذات قيمة عالية جدًا نظرا لبعدها التاريخي والأثري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن منطقة القاهرة التاريخية بها العديد من المناطق التراثية والأثرية، التي لا يوجد مثيل لها على مستوى العالم خاصة أنها تجمع حضارات كثيرة جدًا، ولكن بدأ التدهور العمراني يحدث بها، بالإضافة إلى التدهور الاجتماعي والثقافي حتى الاقتصادي منها لم يكن موجودًا.

وتابع: «بالتالي كان على الدولة أن تتدخل في محاولة إصلاح العمران القائم، بحيث أنها تصلح البيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، فجرى رصد المناطق الموبوءة والتي تعتبر غير آمنة والمناطق الملوثة، وقامت بعمل لكل منطقة من هذه المناطق خطة معينة، فبدأت مثلا على سبيل المثال «القاهرة الخديوية» بتجميل الواجهات وإعادتها كما كانت عليه من قبل وبالتالي أصبحت عروسًا مرة أخرى، فضلا عن إصلاح الطرق في تلك المناطق».

القاهرة التاريخية إكسترا نيوز التخطيط العمراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء أول يوم في رجب

دعاء أول يوم في رجب .. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

تقييمات الترم الثاني 2025

تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن

حالة الطقس

إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة

صيام أول رجب

هل صيام أول رجب يكون يومًا أم ثلاثة أم 7 أيام؟.. كثيرون لا يعرفون

حكم صيام اول رجب

حكم صيام أول رجب هل بدعة وكيف صامه النبي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المعاشات

بدء تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.. اليوم

رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية

رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض - صورة أرشيفية

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض

ترشيحاتنا

البهواشي

البهواشي: فرض ضريبة بأثر رجعي على الهواتف المحمولة يشكل عبئا على المواطنين

المتحف المصري الكبير

حدث القرن | هذا موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

الهواتف

تطبيق إلكتروني جديد لفرض رسوم على الموبايلات| حل لمنع التهريب أم عبء على المواطن؟

بالصور

زوجة ماجد المصري تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

في عيد ميلادها الـ40.. 10 صور أثارت ضجة لـ دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

قُبلة وداع لعام 2024.. ثراء جبيل تحتفل بذكريات زفافها الرومانسية.. صور

قُبلة وداعًا لعام 2024..ثراء جبيل تحتفل بذكريات زفافها الرومانسيةصور
قُبلة وداعًا لعام 2024..ثراء جبيل تحتفل بذكريات زفافها الرومانسيةصور
قُبلة وداعًا لعام 2024..ثراء جبيل تحتفل بذكريات زفافها الرومانسيةصور

هل تعلم ماذا يحدث لكليتك عند تناول اللب الأبيض؟

اللب الأبيض
اللب الأبيض
اللب الأبيض

فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

تامر حسنى

إزاي يا جدع.. تامر حسني يتعرض إلى موقف غريب بسبب معجب

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد