استشاري تخطيط عمراني: القاهرة التاريخية لا يوجد لها مثيل بالعالم

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنّ هناك جدوى عظيمة وراء تطوير القاهرة التاريخية، مشيرًا إلى أنها منطقة ذات قيمة عالية جدًا نظرا لبعدها التاريخي والأثري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن منطقة القاهرة التاريخية بها العديد من المناطق التراثية والأثرية، التي لا يوجد مثيل لها على مستوى العالم خاصة أنها تجمع حضارات كثيرة جدًا، ولكن بدأ التدهور العمراني يحدث بها، بالإضافة إلى التدهور الاجتماعي والثقافي حتى الاقتصادي منها لم يكن موجودًا.

وتابع: «بالتالي كان على الدولة أن تتدخل في محاولة إصلاح العمران القائم، بحيث أنها تصلح البيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، فجرى رصد المناطق الموبوءة والتي تعتبر غير آمنة والمناطق الملوثة، وقامت بعمل لكل منطقة من هذه المناطق خطة معينة، فبدأت مثلا على سبيل المثال «القاهرة الخديوية» بتجميل الواجهات وإعادتها كما كانت عليه من قبل وبالتالي أصبحت عروسًا مرة أخرى، فضلا عن إصلاح الطرق في تلك المناطق».