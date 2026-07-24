انتشال جثة الشاب راشد بعد غرقه بمياه الرياح التوفيقي ببنها

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثمان الشاب راشد شعبان، الذي لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بمدينة بنها، وذلك بعد يومين من أعمال البحث والتمشيط المتواصلة.



وجاء العثور على الجثمان عقب جهود مكثفة بذلتها فرق الإنقاذ النهري، التي واصلت أعمال البحث منذ وقوع الحادث، حتى تمكنت من العثور عليه وانتشاله، لتنتهي بذلك رحلة انتظار مؤلمة عاشتها أسرة الشاب.



وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن عقب الانتهاء من المعاينات واستكمال الإجراءات.