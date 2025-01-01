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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ
محمود زيدان
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أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة  الدكتور علاء جودة وكيل  وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اليوم الأربعاء ، المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف الإشرافية، بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة يترأسها وكيل وزارة التربية والتعليم، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و التنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء والاباء والمعلمين، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات  التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.
 

التربية والتعليم كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم محافظ كفر الشيخ تعليم كفر الشيخ

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