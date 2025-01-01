الأهلي يستعين بأبنائه لدعم صفوفه قبل معركة كأس العالم للأندية

تقام النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA 2025 في المدة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، وبمشاركة 32 ناديًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يشارك بها النادي الأهلي.

ويعتبر كأس العالم للأندية، حدث عالمي الذي يجمع الأندية الأكثر نجاحاً في كل من الاتحادات الدولية الستة، وهم الاتحاد الآسيوي، الاتحاد الأفريقي، الكونكاكاف، اتحاد أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي ، لذلك يسعي جميع المشاركين في هذه النسخة تقديم أفضل ما لديهم لاظهاره في كرة القدم .

ويسعى النادي الأهلى كبقية الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية ، لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة خلال المرحلة القادمة، سواء في يناير الجاري أو بعد نهاية هذا الموسم .

ومن ضمن الصفقات التي يريدها المارد الأحمر، بالانضمام الى صفوفه بكأس العالم للأندية، هم أبنائه السابقين الذين يحترفون في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية، ومن بينهم محمود تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر واليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد شريف.

موقف محمود تريزيجيه

فبالنسبة لنجم الأهلى السابق و لاعب الريان القطري والمعار من طرابزون سبور التركي محمود تريزيجيه ، فبالرغم من ترحيب اللاعب للانضمام للقلعة الحمراء والمشاركة معهم في كأس العالم للاندية، فمن الصعب ضمه في يناير لأن الأزمة تكمن في أن اللاعب شارك مع ناديين خلال الموسم الحالي، طرابزون والريان، و صعب أن يلعب للأهلي في الموسم الحالي، لذا تم الاستقرار على تأجيل التفاوض مع تريزيجيه إلى نهاية الموسم الجاري، وضمه حينها على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

موقف حمدي فتحي

أما بخصوص لاعب الوكرة القطري ونجم الأهلي السابق حمدي فتحي، فتم الانتهاء من إجراءات استعارته بعد نهاية الموسم الجاري لتدعيم كتيبة مارسيل كولر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سينضم للفريق بعد نهاية الموسم الجاري وقبل التحضير لمونديال الأندية.

موقف محمد شريف

وبالنسبة لموقف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، فلم يحسم كولر قراره من استعادة اللاعب في يناير أو في الصيف المقبل، ويبقى موقفه معلقا، وقد يستمر حتى نهاية عقده مع الخليج وبعدها يترقب موقف الأهلي من استعادته أو بحث باقي العروض الأخرى .

أحمد عبد القادر وأليو ديانج

وأخيرا ياتي موقف الثنائى أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري و أليو ديانج لاعب الخلود السعودي ، متوقف علي قرار إدارة النادي الأهلي من أستمرارهم في إعارتهما مع أنديتهما و العودة إلى القلعة الحمراء في الصيف القادم بعد انتهاء مدة الإعارة أو عودتهم إلى القلعة الحمراء في أسرع وقت .