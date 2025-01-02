57.7 مليار ريال فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في الربع الثالث من 2024

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث من عام 2024 فائضا مقداره 57.7 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2023 الذي بلغ 60.9 مليار ريال.



وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية امس، بلوغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 87.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 2 مليار ريال أي بنسبة 2.2 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 89.8 مليار ريال بارتفاع قدره 2.8 مليار ريال أي بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.



وأرجعت البيانات السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2024 (مقارنة بالربع الثالث من عام 2023) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 5 مليارات ريال وبنسبة 6.5 %، ومصنوعات متنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال وبنسبة 22 %.