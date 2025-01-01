الأدلة الجنائية تعاين مسرح حريق مصنع الروبيكي

انتقلت فرق الأدلة الجنائية في القاهرة وفريق من النيابة لمعاينة مسرح حريق مصنع الروبيكي في مدينة بدر، كما انتقل فريق من النيابة للوقوف على الحالة الصحية للمصابين في الحادث.

أصيب نحو 7 أشخاص في حريق مصنع بالروبيكي في القاهرة، حيث تمكنت أجهزة أمن القاهرة من السيطرة على حريق مصنع للصناعات الغذائية.

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق اندلع داخل مصنع في مدينة الروبيكي في بدر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد اندلاع حريق داخل مصنع للصناعات الغذائية في مدينة الروبيكي بمنطقة بدر.

على الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحريق، وجرى السيطرة على النيران ومحاصرتها وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي المصنع.

تبين من المعاينة الأولية والتحريات أن المصنع مكون من 3 طوابق واندلعت النيران بداخله فجأة ويحاصر رجال الحماية المدنية النيران للسيطرة عليها واخمادها.