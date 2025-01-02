أب يتعدى على ابنته جنسـ ـيا تحت تهديد السلاح بالدقهلية

حررت قاصر وزوجها محضرا ضد والدها يتهمانه فيه بقيامه باغتصابها والتعدي عليها جنسيا تحت تهديد السلاح وتصويرها من خلال مقاطع فيديو بأحد مراكز الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير امن الدقهليه اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من مركز ستاموني يفيد بقيام ب.ش.ع 16 عاما وزوجها ع.م. 36 عاما بتحرير محضر ضد ش م والد الشاكية والتى تتهمه فيه بالتعدي جنسيا عليها تحت تهديد السلاح وتصويرها مقاطع فيديو.

وبسؤال الزوح اكد ان والد زوجته استغل عدم تواجده بمنزل الزوجية وتعدى عليها جنسيا عقب تهدبدها بسلاح ابيض وان الواقعه حدثت من عدة اساييع ولكن خوف كم بطش والد زوجته منعهما من تحرير محضر ، وبعد علمه بعرض فيديوهات لها امام اصدقاء والدها والنشهير بها قررا عمل محضر ضد والدها .

بتقنين الاجراءات تمكنت مباحث الستامونى من ضبط الاب، بمواجهته اعترف بما نسب اليه معللا ذلك بوجود علاقه سابقه بين ابنته وزوجها قبل الزواج .

وتم ضبط الميمورى والسلاح خاصته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة وتم حبس المتهم على ذمة التحقيق.