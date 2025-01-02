قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة منفذ "مجزرة مونتينيجرو" بعد محاولته الانتحار
محدش كلمني.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقفه من الانتقال إلى الزمالك
خبير لوائح يكشف عن عقوبة مودرن سبورت بعد مشاركة 6 أجانب أمام الإسماعيلي
العقد مش لاقيينه.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقف مثير مع الأهلي
تفاصيل أول زيارة رسمية لسلطات سوريا الجديدة إلى السعودية
5 وقائع مرعبة تضرب أوروبا وأمريكا في 2025..ماذا حدث أول أيام العام الجديد؟
لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر
الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت يكشف مفاجأة جديدة في وفاة اللاعب
فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة كهربائية أمام فندق ترامب بلاس فيجاس.. شاهد
تفاصيل حادث إطلاق النار في مونتينيجرو
FBI يعلن مصرع 15 شخصا في عملية الدهس بـ نيو أورليانز
أمريكا .. تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم أورليانز الدامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أب يتعدى على ابنته جنسـ ـيا تحت تهديد السلاح بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى
×

حررت قاصر وزوجها محضرا ضد والدها يتهمانه فيه بقيامه باغتصابها والتعدي عليها جنسيا  تحت تهديد السلاح وتصويرها من خلال مقاطع فيديو  بأحد مراكز الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير امن  الدقهليه اخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من مركز ستاموني يفيد  بقيام  ب.ش.ع  16 عاما وزوجها ع.م.  36 عاما بتحرير محضر ضد  ش م والد الشاكية والتى تتهمه فيه بالتعدي جنسيا عليها تحت تهديد السلاح وتصويرها مقاطع فيديو.

وبسؤال الزوح اكد ان  والد زوجته استغل عدم تواجده  بمنزل الزوجية وتعدى عليها جنسيا عقب تهدبدها بسلاح ابيض وان الواقعه حدثت من عدة اساييع ولكن خوف كم بطش والد زوجته منعهما من تحرير محضر ، وبعد علمه بعرض فيديوهات لها امام اصدقاء والدها والنشهير بها قررا عمل محضر ضد والدها .

بتقنين الاجراءات تمكنت مباحث الستامونى من ضبط الاب، بمواجهته اعترف بما نسب اليه معللا ذلك  بوجود علاقه سابقه بين ابنته وزوجها قبل الزواج .

وتم ضبط الميمورى والسلاح خاصته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة وتم حبس المتهم على ذمة التحقيق. 

ضباط الدقهلية مركز شرطة تعدى نيابه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول

وزير التربية والتعليم

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

شهادات البنك الأهلى

استثمر في شهادات البنك الأهلي وحقق أعلى ربح بكل الفروع| وإليك أعلى عائد في 2025

حالة الطقس

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

الهواتف المحمولة

لو مدفعتش تليفونك هيبقى حتة حديدة.. رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة

أرشيفية

مواعيد عمل البنوك في السنة الجديدة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الدعاء

3 أعمال تبيض بها صحيفتك في شهر رجب يغفلها الكثيرون

د. أيمن أبو عمر

وكيل الأوقاف يحذّر من حديث مكذوب عن فضل صيام أول يوم في رجب

د. أحمد الطيب

مبادرة «اسمع واتكلم» تختتم 2024 بنجاح كبير.. منتدى سنوي و6 فعاليات في الجامعات المصرية

بالصور

بالأحمر الناري.. روبي تستعرض جمالها بحفل رأس السنة

روبي
روبي
روبي

نرمين الفقى تحتفل بعيد رأس السنة بإطلالة لافتة

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

سعر فستان نيكول سابا فى 2025 يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة من دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد