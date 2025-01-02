بالأحمر الناري.. روبي تستعرض جمالها بحفل رأس السنة

أحيت الفنانة روبي حفلا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة احتفالا بعيد راس السنه لعام ٢٠٢٥.

وتألقت روبي مرتدية فستانا باللون الأحمر النارى واتسم ستايل الفستان بالكتف وكتف وقصير فوق الركبة.

وتتميز روبي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها.

وتعتمد روبي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد روبي على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.