اتصبت من كتر الزعل| لاعب الأهلى المعار يكشف تفاصيل ظلم كولر له

كشف أحمد عبدالقادر، جناح فريق قطر القطري والمعار من صفوف الأهلي،عن التأثير السلبى عليه بعد إستبعاده من المشاركة بكأس العالم للأندية بقرار من مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى.

وأوضح أحمد عبدالقادر، خلال حواره مع برنامج “اللعيب”، المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أنه كان جاهز فنينا وبدنيا ولم يكن مصاب قبل اختيار مارسيل كولر لقائمة الفريق التى ستشارك بكأس العالم للأندية.

ليس صحيحا

وتابع اللاعب المعار من النادى الأهلى: البعض ربط خروجي من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية الماضية، بأني مصاب ودا مش صحيح".

وقال اللاعب أحمد عبد القادر أن استبعادبه كان قرار المدير الفني مارسيل كولر، لافتا إلى أنه حاول الاستفسار من كولر عن سبب استبعاده ولكنه لم يبدى له سببا مقنعا.

وأضاف أحمد عبد القادر قائلا:" اتصبت بعد الإعلان عن قائمة كأس العالم بـ 5 أيام، من كتر الزعل والضيقة".