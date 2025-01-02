قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو
عن طريق السم.. محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد
عقب انتهاء النوة..استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالإسكندرية
محمد صلاح ينفرد بالصدارة ..ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس
بالأرقام.. ماذا فعلت الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية؟
الأرصاد تعلن عودة فرص سقوط الأمطار من السبت المقبل
آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025.. اليوم
اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025
اليوم..صرف معاش يناير 2025 من مكاتب البريد وبنك ناصر الاجتماعي
بعد عام استثنائي.. الذهب يُحافظ على بريقه في بداية 2025
أستاذ فقه يصحح اعتقادا خاطئا للبعض في شهر رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

الرسوم الجمركية على الهواتف وارد الخارج .. هل تطبق على التابلت والساعات الذكية؟

الرسوم الجمركية على الهواتف وارد الخارج.. هل تطبق على التابلت والساعات الذكية؟
الرسوم الجمركية على الهواتف وارد الخارج.. هل تطبق على التابلت والساعات الذكية؟
ولاء خنيزي
×

حالة كبيرة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة للمصريين القادمين من الخارج أو الهواتف التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة ولم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، كما ازداد التساؤل حول فرض الرسوم الجمركية على أجهزة اللاب توب وأجهزة التابلت والساعات الذكية.

زيادة الرسوم والضريبة الجمركية

أكدت وزارة المالية أنه لم يتم زيادة الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وأشارت إلى أن المواطن المصري القادم من الخارج ومعه موبايل للاستخدام الشخصي معفى من الجمارك لفترة انتقالية مدتها ثلاث أشهر، وقد أشارت بأن تطبيق (تليفوني) يسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة من الخارج والتعرف على حجم الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا بدون الرجوع إلى موظف الجمارك. 

ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية

عند قيام أحد المواطنين بشراء هاتف محمول جديد من داخل مصر عليه التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية على أن تكون الفاتورة مسجل بها الـ 15 رقم الخاصة بالرقم التعريفي للهاتف المحمول (IMEI)، مع إمكانية الاستعانة بتطبيق (تليفوني) ووضع الرقم التعريفي على التطبيق لمعرفة موقف الجهاز من الرسوم وما إذا كان عليه مبالغ مستحقة أم لا.

هل سيتم تطبيق الإجراءات على الأجهزة الأخرى؟

وفقًا لمصادر صحفية، فإنه لن يتم تطبيق الضرائب والرسوم على أجهزة التابلت والساعات الذكية وأجهزة اللاب توب القادمة من الخارج وأن الإجراءات سيتم تطبيقها فقط على أجهزة الهواتف المحمولة، وفي حالة قيام المواطن باستبدال الجهاز من أحد الوكلاء المعتمدين نتيجة عطل ما لن يحتاج لتسجيل الهاتف المحمول على تطبيق (تليفوني) على أن يكون ذلك في حالة استبدال الجهاز من وكيل معتمد فقط.

5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج أجهزة المحمول في مصر

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أكد  أن هناك كمية كبيرة من الهواتف المحمولة التي تدخل مصر بصورة مهربة ولم يتم دفع الرسوم الجمركية المستحقة حيالها، مشيرًا إلى أن الدول تلجأ لوضع مثل هذه الإجراءات لتشجيع الصناعة المحلية وضبط الأسعار في الأسواق، موضحًا أن احتياجات السوق المصري كبيرة لمثل هذا النوع من الأجهزة وعلى الحكومة تشجيع الصناعة المحلية، وقدرة المنتج المحلي على التنافس، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانعها لإنتاج أجهزة المحمول في مصر.

الرسوم الجمركية الهواتف المحمولة الهواتف التابلت الساعات الذكية الهواتف وارد الخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

الاهلي

مهتم يمضي مع الأهلي .. نجم مفاجأة بالقلعة الحمراء

مصطفى شعبان وهدى الناظر

بعد إعلان مصطفى شعبان زواجه منها.. من هي هدى الناظر؟

حادث الصحراوي

مصرع وإصابة 22 شخصا في انقلاب ميني باص على الإسكندرية الصحراوي| صور

مودرن سبورت و الإسماعيلي

خبير لوائح يكشف عن عقوبة مودرن سبورت بعد مشاركة 6 أجانب أمام الإسماعيلي

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

صورة أرشيفية

لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تكشف أسباب قرار ضريبة المحمول على الهواتف المستوردة| شاهد

ترشيحاتنا

ارشيفي

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 47 طائرة مسيرة روسية خلال الساعات الماضية

ارشيفي

أخبار سوريا.. فرض حظر تجوال في مدينة حمص

ارشيفي

الأب هو الجاني .. حادث دهس بالأردن يودي بحياة طفلة

بالصور

سعر صادم.. روبي تثير الجدل بفستان رأس السنة

روبي
روبي
روبي

عندها حساسية من الفساتين الطويلة| ناقد موضة يعلق على فستان روبي الأخير

روبي
روبي
روبي

بالأحمر الناري.. روبي تستعرض جمالها بحفل رأس السنة

روبي
روبي
روبي

نرمين الفقى تحتفل بعيد رأس السنة بإطلالة لافتة

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

فيديو

داليا البحيري وزوجها

بتحب الكلب أكتر مني.. أبرز تصريحات داليا البحيري وزوجها

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد