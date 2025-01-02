الرسوم الجمركية على الهواتف وارد الخارج .. هل تطبق على التابلت والساعات الذكية؟

حالة كبيرة من الجدل والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة للمصريين القادمين من الخارج أو الهواتف التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة ولم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، كما ازداد التساؤل حول فرض الرسوم الجمركية على أجهزة اللاب توب وأجهزة التابلت والساعات الذكية.

زيادة الرسوم والضريبة الجمركية

أكدت وزارة المالية أنه لم يتم زيادة الرسوم والضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، وأشارت إلى أن المواطن المصري القادم من الخارج ومعه موبايل للاستخدام الشخصي معفى من الجمارك لفترة انتقالية مدتها ثلاث أشهر، وقد أشارت بأن تطبيق (تليفوني) يسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة من الخارج والتعرف على حجم الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا بدون الرجوع إلى موظف الجمارك.

ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية

عند قيام أحد المواطنين بشراء هاتف محمول جديد من داخل مصر عليه التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية على أن تكون الفاتورة مسجل بها الـ 15 رقم الخاصة بالرقم التعريفي للهاتف المحمول (IMEI)، مع إمكانية الاستعانة بتطبيق (تليفوني) ووضع الرقم التعريفي على التطبيق لمعرفة موقف الجهاز من الرسوم وما إذا كان عليه مبالغ مستحقة أم لا.

هل سيتم تطبيق الإجراءات على الأجهزة الأخرى؟

وفقًا لمصادر صحفية، فإنه لن يتم تطبيق الضرائب والرسوم على أجهزة التابلت والساعات الذكية وأجهزة اللاب توب القادمة من الخارج وأن الإجراءات سيتم تطبيقها فقط على أجهزة الهواتف المحمولة، وفي حالة قيام المواطن باستبدال الجهاز من أحد الوكلاء المعتمدين نتيجة عطل ما لن يحتاج لتسجيل الهاتف المحمول على تطبيق (تليفوني) على أن يكون ذلك في حالة استبدال الجهاز من وكيل معتمد فقط.

5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج أجهزة المحمول في مصر

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن هناك كمية كبيرة من الهواتف المحمولة التي تدخل مصر بصورة مهربة ولم يتم دفع الرسوم الجمركية المستحقة حيالها، مشيرًا إلى أن الدول تلجأ لوضع مثل هذه الإجراءات لتشجيع الصناعة المحلية وضبط الأسعار في الأسواق، موضحًا أن احتياجات السوق المصري كبيرة لمثل هذا النوع من الأجهزة وعلى الحكومة تشجيع الصناعة المحلية، وقدرة المنتج المحلي على التنافس، مشيرًا إلى أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانعها لإنتاج أجهزة المحمول في مصر.