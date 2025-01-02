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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

تصرفاتها مريبة وبتكلمه كتير .. ثلاثيني يتهم زوجته بخيانته مع مديرها ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام ثلاثيني، لزوجته بخيانته حيث انتابه الشك في إقامة علاقة آثمة مع مديرها في محل ملابس يعملان به في منطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الزوج شك في زوجته العشرينية بسبب تصرفاتها المريبة مع مدير المحل الذي تعمل به، وزادت شكوكه بعد ملاحظته المكالمات المتكررة بينهما، مما دفعه إلى التوجه لقسم شرطة بولاق الدكرور وتقديم بلاغ رسمي ضدها، "بتخوني مع مديرها".

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب، شك في طبيعة العلاقة بين زوجته ومديرها بناءً على سلوكيات معينة ومحادثات هاتفية.

طلبت النيابة إجراء تحريات موسعة حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال الزوجين لتحديد حقيقة الاتهامات، كما طلبت النيابة استدعاء الشهود من مكان العمل إن وُجدوا، بهدف الوقوف على الملابسات الكاملة.

تجري أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة التحريات اللازمة للتحقق من صحة البلاغ ومدى جدية الادعاءات. 

النيابة العامة بولاق الدكرور الشك علاقة آثمة ثلاثيني يتهم زوجته بخيانته

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