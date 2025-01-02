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وزيرا الصحة والتعليم يفتتحان مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بمدارس طنطا |صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

وزيرا الصحة والتعليم يفتتحان مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" بمدارس طنطا |صور

وزير الصحة والتربية والتعليم بالغربية
وزير الصحة والتربية والتعليم بالغربية
الغربية أحمد علي
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افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم صباح اليوم مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا بمدارس طنطا.

وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمود عيسي، نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور سكرتير عام محافظة الغربية ولفيف من الشخصيات والقيادات التنفيذية.

وأفاد المشرفون علي تدشين القافلة، بأنها تستهدف إجراء الفحص الطبي على عيون 250 ألف طالب وطالبة بالمدارس الابتدائية في قرى ومدن المحافظة، بالتعاون مع جمعية الليونز ووزارتي التربية والتعليم .
كما يتم الكشف الطبي على الطلاب الذين خضعوا لعمليات جراحية سابقًا من خلال استشاري العيون، إلى جانب علاج الحول لدى الأطفال، يتم صرف أدوية مجانية للطلاب وإجراء قياسات للنظارات الطبية وتسليمها مجانًا.

وأكد الدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، على أن المحافظة تؤمن أن أطفالها هم أمل المستقبل، وصحتهم هي أساس بناء جيل قوي قادر على مواجهة التحديات مؤكدا ان مبادرة ‘عيون أطفالنا مستقبلنا’ ليست مجرد مشروع طبي، بل رؤية استراتيجية لبناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين الخدمات الصحية للطلاب، قائلاً: “الاستثمار في صحة أبنائنا هو استثمار في مستقبلنا جميعًا. مبادرة ‘عيون أطفالنا مستقبلنا’ هي انعكاس لرؤيتنا في بناء جيل قادر على تحقيق أحلامه، مستندًا إلى تعليم متكامل وصحة مستدامة.

وزير الصحة محافظ الغربية وزير التربية والتعليم لفيف الشخصيات مبادرة الاطفال بمدارس طنطا

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