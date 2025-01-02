إنشاء مستشفى نهري للطوارئ وإسعاف لربط القرى النيلية بأسيوط بالمستشفيات الرئيسية

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن إنشاء مستشفى نهري للطوارئ وإسعاف نهري مجهز لأول مرة في الصعيد، بهدف ربط القرى والمراكز المطلة على نهر النيل بالمستشفيات الرئيسية في المراكز ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الرامية إلى تقديم خدمات طبية سريعة وعالية الكفاءة في خطوة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية والطوارئ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متميزه وعاجلة للمواطنين.



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان للبدء في إجراءات تخصيص عبارة نهرية تابعة للمحافظة وتجهيزها بغرف عناية متوسطة واستقبال لحالات الطوارئ وتوفير أطقم طبية متخصصة، قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة بمختلف أنواعها للتعامل مع حالات الحوادث النهرية كما ستتضمن المستشفى النهرية قسمًا للإسعاف السريع حيث سيتم تخصيص عدد (2) لانش كإسعاف نهري مجهز لتقديم الرعاية الأولية أثناء التنقل.



وأكد المحافظ أن هذه المبادرة ستسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى، خاصة في حالات الحوادث والطوارئ الصحية التي تستلزم النقل السريع إلى المستشفيات وأضاف أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظة، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة.