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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

نصائح لقيادة السيارة على الطرق الوعرة

نصائح لقيادة السيارة على الطرق الوعرة ؟
نصائح لقيادة السيارة على الطرق الوعرة ؟
إبراهيم القادري
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قيادة السيارات على الطرق الوعرة تحتاج الي الكثير من التجهيزات، خصوصًا على الرمال الناعمة في الصحراء تجربة ممتعة مليئة بـ التحديات والمغامرات، ولكن هذه التجربة تتطلب مهارات خاصة وتجهيزات لضمان السلامة والاستمتاع برحلة بلا مشاكل، وبالتالي يجب تجهيز السيارة قبل الانطلاق في رحلة داخل الصحراء أو علي الطرق الوعرة .

نصائح لقيادة السيارة على الطرق الوعرة ؟


- كيفية تجهيز السيارة للقيادة على الطرق الوعرة

-  فحص السيارة قبل الرحلة

يجب التأكد من أن السيارة في حالة ميكانيكية جيدة، ويجب التحقق من المكابح، ونظام التعليق، والإطارات، والتأكد من وجود كمية كافية من الوقود.

- تجهيز الأدوات والمعدات اللازمة

نصائح لقيادة السيارة على الطرق الوعرة ؟

الأدوات المناسبة وجودها مهم لأنه يمكن أن ينقذك من مواقف صعبة، وبالتالي يجب توافر، مضخة هواء محمولة، وحبال سحب قوية، وجاك رفع عالي، ومجرفة صغيرة.

- تجهيز السيارة داخليًا

يجب حزم الأمتعة بشكل آمن لتجنب تناثرها داخل السيارة، واستخدم حوامل لتثبيت المياه والوقود الاحتياطي، والتأكد من وجود صندوق إسعافات أولية وطفاية حريق.

- نظام الملاحة

نصائح لقيادة السيارة على الطرق الوعرة ؟

عند التحرك علي الطرق الوعرة والصحراوية يجب ان يتم استخدام أجهزة GPS متخصصة للطرق الوعرة، مع حمل خرائط ورقية كنسخة احتياطية، ويجب أخبار شخص بمسار رحلتك المتوقع.

- نصائح للقيادة على الرمال الناعمة

نصائح لقيادة السيارة على الطرق الوعرة ؟

- تخفيف ضغط الإطارات

تقليل ضغط الإطارات من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها عند القيادة على الرمال، لانه يسمح بتقليل الضغط بزيادة مساحة التلامس بين الإطارات والرمل، مما يقلل من احتمالية انغراس السيارة.

- الحفاظ على سرعة ثابتة

القيادة على الرمال الناعمة تتطلب سرعة ثابتة لتجنب غوص الإطارات، والسرعة البطيئة جدًا قد تؤدي إلى انغراس السيارة، بينما السرعة العالية قد تفقدك التحكم.

- تجنب التوقف المفاجئ

التوقف المفاجئ على الرمال يؤدي إلى غوص السيارة وصعوبة التحرك، ويجب محاولة إبطاء السرعة تدريجيًا عند الحاجة للتوقف.

- استخدام نظام الدفع الرباعي

نصائح لقيادة السيارة على الطرق الوعرة ؟

الدفع الرباعي ضروري عند القيادة على الرمال، ويجب التأكد من تشغيل هذا النظام قبل دخول الصحراء.

- اختيار المسار المناسب

تجنب القيادة على الرمال الناعمة جدًا أو الكثبان شديدة الانحدار، وابحث عن أسطح أكثر صلابة عندما تكون متاحة، وقد دائمًا في مجموعات لتجنب العزلة في حالة الطوارئ.

قيادة السيارات الصحراء الطرق الوعرة الأدوات الرمال الناعمة نظام الملاحة التحديات والمغامرات المعدات اللازمة

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