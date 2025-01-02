لازم دا يحصل الأول | طلب مثير من زيزو في الزمالك

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري إنهاء زيزو لاتفاقه مع نادي الزمالك لتمديد عقده.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" زيزو أنهي كل شئ مع الزمالك.. وطلب عدم الإعلان إلا بعد دفع مستحقات اللاعبين".



شهدت الساعات الماضية اتفاقًا مبدئيًا بين مسئولي نادي الزمالك واللاعب أحمد سيد زيزو ووالده على تجديد عقد اللاعب مع الفريق.

وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه زيزو في العقد الجديد.

من المنتظر أن يعرض رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب هذا الاتفاق على أعضاء المجلس لمناقشته واعتماده، ومن ثم تحديد موعد رسمي لتوقيع العقود.

تأجيل الإعلان الرسمي وأسباب التأخير:

لم يُعلن نادي الزمالك رسميًا عن تجديد عقد زيزو حتى الآن، وذلك لوجود بعض الأمور التي تحتاج إلى حسم قبل الإعلان عن استمرار اللاعب في صفوف الفريق. أهم هذه الأمور:

حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين: يُعتبر سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة من أهم أولويات مجلس إدارة النادي في الوقت الحالي.



ويعمل المجلس على توفير دفعة من هذه المستحقات ليتم صرفها للاعبين في أقرب وقت. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تجديد عقد زيزو بعد الانتهاء من صرف المستحقات.