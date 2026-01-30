إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر

أُصيب 3 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا–بنها الحر، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وذلك على بُعد نحو 30 كيلومترًا بعد الكارتة وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا–بنها الحر، في الاتجاه المؤدي إلى مدينة بنها، وذلك على بُعد نحو 30 كيلومترًا بعد الكارتة، ودفعت هيئة الإسعاف المصرية، فرع القليوبية، بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع المصابين.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تُسجل أي حالات وفاة حتى الآن، وجارٍ متابعة الحالة الصحية للمصابين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.