إعلامي يكشف موقف الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، أن إدارة نادي الزمالك ترحب ببيع حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة الجارية.

وقال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، في تصريحات تلفزيونية، "إدارة نادي الزمالك ليس لديها أي مانع في بيع حسام عبدالمجيد، ولكنها ترغب في الحصول على أكبر عائد مادي من وراء بيع اللاعب".

وتابع: "الزمالك لن يقف أمام مستقبل، حسام عبدالمجيد، إذا وصل له عرض يناسب طموحات النادي المالية".

واختتم "اللاعب لديه عرض من الدوري الروسي وعرض آخر من الدوري الفرنسي".

موعد انتهاء عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك

وينتهي عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو القلعة البيضاء في تعديل عقد اللاعب، وبحث تجديد عقده، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.

