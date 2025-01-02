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آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله
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قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة حول على التقديم في حج الجمعيات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وقد قدمت الوزارة عدد كبير من التسهيلات والتيسيرات للحجاج لضمان أداء فريضة الحج هذا العام دون متاعب أو عوائق.

 وبالفعل أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة مستمرة في فتح أبوابها لسداد قيمة رسوم الحج أمام الفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لموسم الحج هذا العام، على أن يكون أخر موعد لسداد الرسوم هو اليوم الخميس الموافق 2 يناير حيث كان من المقرر أن ينتهي فترة تسديد الرسوم يوم 26 ديسمبر الماضي ولكنه تم السماح بمد فترة سداد رسوم الحج 2025 حتى الخميس 2 يناير تسهيلًا على المواطنين واعطائهم الفرصة لاستكمال المستندات المطلوبة للسفر.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي ثلاث مستويات لحج الجمعيات هذا العام وهم المستوى الأول في حج الجمعيات الأهلية وبلغ سعره 395 ألف جنيهًا حيث ستكون الإقامة في فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي وشامل الوجبات، ولا تتضمن الأسعار تكلفة تذاكر الطيران والمستوى الثاني في حج الجمعيات الأهلية وبلغ سعره 268 ألف جنيهًا حيث ستكون الإقامة في فنادق مصنفة وتبعد بمسافة 750 متر من الحرم المكي وشامل الوجبات، ولا تتضمن الأسعار تكلفة تذاكر الطيران والمستوى الثالث في حج الجمعيات الأهلية وبلغ سعره 240 ألف جنيهًا وستكون الإقامة في فنادق مصنفة وتبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي، وشامل الوجبات، ولا تتضمن الأسعار تكلفة تذاكر الطيران.

ولكن سيتم تحديد أسعار تذاكر الطيران في وقت لاحق بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، والتي ستقوم بنقل الحجاج من القاهرة إلى المملكة العربية السعودية ذهابًا وعودة، ومن المقرر قيام شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة حرصًا على راحة الحجاج، مع إمكانية السماح باستخدام المطارات الإقليمية بمصر المصرح بها نقل الحجاج.

من ناحيه اخرى كان إلتقى محمد جبران وزير العمل  ،بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج والحاصلة على تفويض لإرسال عمالة مصرية للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446،وذلك لبحث أخر الاستعدادات والتطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية بموسم الحج الجديد.

وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة والشركات لتوفير سبل الراحة والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بموسم الحج، وتوفير أماكن لائقة لإقامتهم أثناء فترة عملهم، فضلا عن تسيير إجراءات إستخراج المستندات الرسمية.

واستمع الوزير للتحديات  التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج للعام 2025، وذلك للعمل على إزالتها ،بالتنسيق مع الجهات المعنية...ونوه الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لا تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها .

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