بقطعة جاتوه.. القصة الكاملة لفتاة وشقيقها ينصبان على الرجال بحجة الزواج

وقفت المتهمة"م.ن" في وسط غرفة منزلها تفكر في حلم الثراء السريع، حتى هداها عقلها الشيطاني في تكوين تشكيل عصابي بصحبة شقيقها لسرقة المواطنين بعد تقديم قطعة جاتوه بها منوم في منطقة قصر النيل.

جريمة قصر النيل

خرجت تلك الفكرة من عقل المتهمة ونفذتها بصحبة شقيقها، بدايتها عندما قاما بنشر إعلان عبر الفيس بوك في جروب راغبي الزواج والباحثين عن عروس، سرعان ما انتشر “البوست” الخاص بالمتهمة على شبكة التواصل الاجتماعي، وبدأ هاتفها المحمول يدق تكرارًا من الرجال الراغبين في الزواج.

هنا رسمت المتهمة مخطط جريمتها، بدأت في استقطاب الضحايا عبر الفيس بوك وأوهمتهم بالزواج، وبدأت المتهمة تدخل في مكالمات لمنتصف الليل، مر يو تلو الآخر ونفذت المتهمة باقي جريمتها.

وفي اليوم الموعود، أعطت المتهمة موعدًا للضحية الذي أوهمته بالزواج وقالت له:" أخويا عايز يشوفك ويشوف الشقة اللي هنسكن فيها"، وبالفعل تمت الجريمة التي خططت لها المتهمة بصحبة شقيقها على أكمل وجه.

اتفقت المتهمة بالفعل على الموعد وترجلت بصحبة شقيقها إلى الضحية ليتقابلا في أحد الكافيهات هنا رسمت المتهمة كامل مخطط جريمتها، حتى وثق الضحية في المتهمين، واتفقا مرة أخرى على التقابل لمعاينة شقة الزوجية وهنا كانت نهاية تنفيذ مخطط الجريمة التي رسمت له المتهمة.

أحضرت المتهمة قطعة من الجاتوه، ووضعت المتهمة "مخدر في الجاتوه" قدمته للمجني عليه حتى فقد الوعي وبعدها قاموا بسرقة كل محتويات الشقة.

مديرية أمن القاهرة

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة قصر النيل يفيد تعرض شخص للنصب من فتاة وشقيقها، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن فتاة وشقيقها قاموا بالنصب على الشاب بحجة الزواج عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وعقب ذلك يتم استدراجه إلى مكان الشقة الخاص به ويتم الاستيلاء على محتوياتها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.