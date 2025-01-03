باحث: تضارب حول دور داعش في هجوم نيو أورليانز

قال أحمد محارم، الباحث السياسي، إن الوضع في الولايات المتحدة يشهد تعقيدًا كبيرًا مع بداية العام الجديد، خاصة بعد وقوع عدة حوادث خلال يومين، أبرزها حادث نيو أورليانز الذي تصدر الاهتمام بسبب تورط شخص أمريكي خدم في الجيش وشارك في عمليات مكافحة الإرهاب بأفغانستان.

وأوضح محارم، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حادث نيو أورليانز يعد الأكثر غرابة، حيث أظهرت التحقيقات أن الهجوم تم بمساعدة جهات مرتبطة بتنظيم داعش، رغم أن التنظيم لم يعد له وجود فعلي في سوريا، مشيرًا إلى وجود تضارب في التصريحات والمفاهيم حول هذه القضية.

وتطرق محارم إلى حادثة انفجار سيارة أمام فندق ترامب في لاس فيجاس، وهي منطقة سياحية بارزة، لافتًا إلى أن السيارة كانت من طراز "تيسلا" التي تنتجها شركات إيلون ماسك، أحد كبار مستشاري الرئيس السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن هذا الحادث، بما يحمله من إشارات وارتباطات، لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الوقت لفهم أبعاده الكاملة.