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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

إطلاق الدورة الجديدة لمكافآت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية بجامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري
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وافق الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، علي فتح باب التقدم لدورة يناير 2025، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation بداية من الأربعاء الموافق 01/01/2025، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة تلك التي نشرت خلال عامين 2023 و2024، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، كما أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على اخر 5 سنوات طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار Google Scholar، ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافئات برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابة على Google Scholar ابحاث لا تخصه، او تقدم ببحوث سبق صرف مكافئات مالية عنها في دورات سابقة.

من ناحية أخرى استضافت جامعة بنها الأهلية، الجلسة رقم 17 من اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلي للجامعات، وهي الجلسة الأخيرة في دورة الانعقاد الحالية.

انعقدت اللجنة تحت رعاية وبحضور الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور تامر سمير رئيس الجامعة والسادة نواب رئيس الجامعة، الذين استقبلوا أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي واللجنة التخطيطية بالمجلس الأعلي للجامعات، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين لجنة القطاع، وعمداء كليات الهندسة بمصر. 

وخلال كلمته رحب الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بأعضاء لجنة القطاع الهندسي في الجامعة، موضحًا أهمية دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرص الجامعة على مواكبة التطور فى كافة المجالات الهندسية، وفتح آفاق التعاون مع كافة كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

وأشار "السعيد" إلى أن جامعة بنها الأهلية هي أول الجامعات الأهلية التي تم الانتهاء من إجراءات اعتماد اللائحة الخاصة بها بعد إعدادها بواسطة عددًا من الأساتذة والمتخصصين في هذا المجال بالإضافة الى عقد عدد من الجلسات والحوارات الموسعة لمناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق.

كما قدم الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، عرضاً تعريفياً للجامعة وبرامجها الدراسية المختلفة موضحًا أهم الإمكانيات التي تتوفر بها، مضيفًا أن الجامعة تسعي دائمًا إلى دعم وتنمية قدرات الطلاب في جميع المجالات.

وأكد "سمير" حرص الجامعة على العمل وفقًا لأحدث النظم وتقديم نموذجاً يحتذى به في مجال التعليم العالي من خلال تقديم برامج أكاديمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار.
من جانبه أشار الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أن جامعة بنها الأهلية تُعد صرحاً متميزا يضيف لمؤسسات التعليم العالي مؤسسة متميزة وان مجلس الأمناء وقيادات الجامعة يعملون على استكمال المقومات اللازمة لها مع الاهتمام باستمرار عمليات التطوير والتحديث ومراجعة الأداء.

كما أعرب أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة عن تقديرهم لما تم إنجازه بجامعة بنها الأهلية بتوجيه من مجلس الأمناء وتحت إدارة قيادات الجامعة.

في نهاية الاجتماع تم اصطحاب اللجنة في جولة تفقدية للتعرف على إمكانيات الجامعة على أرض الواقع.

القليوبية جامعة بنها بنها

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