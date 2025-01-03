3 وفيات و14 مصاب .. ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط، إلى 3 وفيات و14 مصاب.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، صباح اليوم الجمعة، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرى نقل، قبلي كمين دشلوط، على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط، ووجود حالات وفاة ومصابين.



انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث بمركز شرطة ديروط وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرى نقل، قبلي كمين دشلوط، على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص هم نادية. ح. ع، 45 عاما، عزيزة. ع. ا، 35 عاما، رويدا. ط. ع، عامان، وإصابة 14 آخرين.

تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.