نجم ليفربول يثير الشكوك والجدل حول مستقبله مع الريدز

أشعل الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، التكهنات حول مستقبله مع الفريق، وسط تزايد الأحاديث عن احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وارتبط اسم نونيز بالرحيل عن صفوف "الريدز" بحثًا عن وقت لعب أكبر، في ظل تراجع عدد الدقائق التي يحصل عليها منذ تولي المدرب الهولندي آرني سلوت قيادة الفريق.

إشارات تثير الجدل

في خطوة أثارت ضجة بين الجماهير، قام نونيز بوضع إعجاب على صورة نشرها أحد مشجعي ميلان الإيطالي عبر "إنستجرام"، يظهر فيها نونيز مرتديًا قميص ميلان، مصحوبة بعبارة: "داروين، لقد حان الوقت."

هذا التفاعل أثار موجة من التكهنات والشائعات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الإيطالي خلال الفترة القادمة.

تضارب التقارير

خلال الأيام الماضية، تضاربت التقارير بشأن انتقال نونيز المحتمل:

صحف إيطالية أشارت إلى أن ميلان استفسر من ليفربول عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الأوروجواياني، في صفقة قد تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو.

بينما نفت تقارير إنجليزية وجود أي تواصل رسمي من جانب ميلان مع إدارة ليفربول بشأن اللاعب.

موقف ليفربول

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من ليفربول أو نونيز بشأن الشائعات المتداولة، فيما يبقى مستقبل اللاعب مفتوحًا على جميع الاحتمالات مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية.