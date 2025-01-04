لم يعالج الأخطاء.. إعلامي يفتح النار على كولر بعد خسارة الأهلي أمام بلوزداد

وجة الإعلامي عمرو الدرديري رسالة غاضبة لمارسيل كولر عقب خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما الجمعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عمرو الدرديري عبر فيسبوك: كولر سايب الأهلي 75 دقيقة يلبص واتأخر اوي اوي في التبديلات ، كلنا شوفنا ان لما اكرم توفيق وافشه نزلوا الأهلي مسك كوره شوية وده دليل ان لو كان كولر عالج الأخطاء من الشوط الاول كان الأهلي كسب بسهولة .

وتابع الدردير:كولر ماشي بمبدأ طول ما مفيش خسارة سيبها ماشيه بس ميعرفش ان كل المؤشرات بتقول ان الاهلي هيخسر في اي لحظه ، على العموم كولر يتحمل وحده مسؤولية الخسارة كاملة.

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما امس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.