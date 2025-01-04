توقفت السلسلة.. تعليق مثير من فتحي سند على خسارة الأهلي

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب فتحي سند عبر فيسبوك: توقفت سلسلة اللا هزيمة شباب بلوزداد ينهي سلسلة اللا هزيمة للنادي الأهلي في دوري الأبطال ليتوقف الرقم عند 27 مباراة .

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما امس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

ترتيب مجموعة الأهلى في دورى أبطال أفريقيا

- الأهلي برصيد 7 نقاط

- شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

-أورلاندو بايريتس برصيد 5 نقاط

-استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.