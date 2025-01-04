ببطارية ضخمة.. هونر تطلق موبايل جديد بكاميرا 108 ميجابكسل

أطلقت شركة هونر Honor، هاتفها الذكي الجديد Magic 7 Lite ضمن سلسلة هواتفها ماجيك 7، وهو هاتف متوسط الفئة يدعم بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، وبطارية ضخمة تدوم لوقت طويل.

سعر ومواصفات هونر Magic 7 Lite

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف هونر الجديد Magic 7 Lite بشاشة منحنية من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.78 بوصة بجودة عرض 1.5K، وبدقة 2700 × 1224 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية، مع سطوع HDR يصل إلى 4000 شمعة، مما يضمن وضوحا فائقا تحت أشعة الشمس.

ويتم تشغيل هاتف هونر Magic 7 Lite، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 6 Gen 1 المقترن بوحدة معالجة الرسوميات Adreno A710، ويوفر تكوينات تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وسعة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت.

سعر ومواصفات هونر Magic 7 Lite

ويعمل هاتف Magic 7 Lite، بواجهة المستخدم من هونر MagicOS 8.0، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، مع مزايا برمجية مفيدة من هونر مثل Magic Capsule و Magic Portal و Parallel Space.

ويمتاز هاتف هونر Magic 7 Lite، ببطارية مصنوعة من مادة السيليكون-كربون بسعة ضخمة قدرها 6600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

وتوفر البطارية مدة تشغيل طويلة تزيد على 25 ساعة متواصلة عند مشاهدة مقاطع الفيديو، وتتمتع البطارية بطبقة حماية من نوع خاص لتحمل درجات الحرارة المتطرفة في الأجواء القاسية، وبفضل الذكاء الاصطناعي الحفاظ على المكالمات لمدة تصل إلى 50 دقيقة مع نسبة شحن قدرها 2% فقط.

سعر ومواصفات هونر Magic 7 Lite

وزودت هونر هاتف Magic 7 Lite، بكاميرا خلفية مزدوجة بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، مع دعم التثبيت البصري OIS، ومزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين التقاط الصور وتحريرها، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، بالنسبة لصور السيلفي، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، نظام الكاميرا الأساسي قادر على تسجيل فيديو بدقة 4K وتقريب رقمي يصل إلى 10x، بينما يمكن للكاميرا الأمامية تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل وتوفر التعرف على الوجه ثنائي الأبعاد.

يتوافر هاتف هونر Magic 7 Lite، باللونين الأسود والأرجواني، مقابل سعر يبلغ 399 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 25.151 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 جيجابايت + 512 جيجابايت.