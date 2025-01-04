محافظ كفر الشيخ: تحرير 11 محضرًا لمخالفات تموينية بقلين والرياض

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، بإشراف العميد ياسر جلال، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز تضمنت، «محضر نقص وزن، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضرين لعدم إعلان الأسعار».

تحرير 5 محاضر بالرياض

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرياض، تحت إشراف وائل فرج، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لمخالفات تموينية متنوعة أثناء المرور علي المخابز تضمنت «محضرين عدم إعطاء بون صرف خبز، ومحضرين غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية.