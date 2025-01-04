الصليب الأحمر: نطالب بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث طالبت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان، متابعة: نطالب أيضا باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية لدعم المدنيين في لبنان



ولفت إلى أنه لا يمكن أن يتحمل المدنيون في لبنان تبعات انهيار وقف إطلاق النار الذي قد يعيدهم للمزيد من الموت والدمار.



كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن جنرال أمريكي يبلغ قادة الجيش اللبناني بأن إسرائيل تعتزم البقاء في جنوب لبنان حتى أبريل المقبل.



وأشارات إلى أن جنرال أمريكي أكد لقادة الجيش اللبناني أن إسرائيل تريد مزيدا من الوقت لضمان إنهاء قدرات حـ.ـزب الله العسكرية.