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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

برلمانية: الدولة المصرية شهدت إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالات بعهد الرئيس السيسي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان
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أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك في توقيت حاسم من تاريخ مصر، مضيفة  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الحكم، أعاد بناء الدولة من خلال إصدار توجيهات رئاسية لكافة القطاعات لتحديثها وتطويرها، وإدخال الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطور الكبير في المجال العلمي.

وأوضحت النائبة أن حكمة الرئيس السيسي وقراراته التاريخية أعادت لمصر مكانتها،رغم الظروف الاقتصادية العالمية ، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات، التي تتحقق لأول مرة في تاريخ مصر بهذا الحجم، تهدف جميعها لخدمة المواطن. وأبرزت مبادرة “حياة كريمة” كأكبر مشروع تنموي عالمي يتحقق على أرض مصر، إلى جانب المبادرات الصحية مثل حملة “100 مليون صحة”، وغيرها من المبادرات التي تركز على تحسين الخدمات الصحية، بجانب  جهود تطوير العشوائيات ومشروعات الإسكان مثل “سكن لكل المصريين”.

وأكدت خطاب أن الإنجازات شملت مجالات التعليم، الابتكار، البحث العلمي، العدالة الاجتماعية، كفاءة المؤسسات الحكومية، التنمية الاقتصادية، العمرانية، الطاقة، الثقافة، البيئة، السياسة الداخلية، الأمن القومي، والسياسة الخارجية.

وشددت النائبة على أهمية ملف بناء الإنسان المصري، الذي شهد ولا يزال يشهد تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، سواء من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة” أو مبادرة “حياة كريمة”، بالإضافة إلى زيادة مخصصات المرتبات والمعاشات، موضحة  أن الدولة اعتمدت خلال هذه الفترة على المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب تعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية.

وفيما يخص قطاع الصناعة، أشارت خطاب إلى الانتعاش الكبير الذي شهده القطاع، من خلال إنشاء العديد من المصانع، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، والعمل على توطين الصناعة وجذب المستثمرين، مضيفة أن القطاع الزراعي أيضًا حظي باهتمام كبير من خلال تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة الإنتاج لتحقيق فائض.

السيسي مجلس الشيوخ الدولة المصرية عضو مجلس الشيوخ النائبة حياة خطاب

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